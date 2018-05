Il 18 maggio Transparency International Italia all’Università con un seminario e un workshop dedicato al monitoraggio delle opere finanziate con i fondi comunitari.

“Il progetto Active Local Citizen for an Accountable Europe – raccontano gli organizzatori – ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione di decisioni di interesse pubblico. Da una parte vogliamo sensibilizzare su ciò che l’Unione Europea può fare, dall’altra attivare i cittadini nel monitoraggio attivo. In questo modo, insieme possiamo rendere più trasparente il processo di spesa dei fondi europei e più responsabili i decisori locali”.

Per raggiungere questi obiettivi Transparency International Italia rimarrà per un anno intero a Cagliari.

Presentazione del progetto. “Il 26 gennaio con l’evento Fondi Europei: come vengono spesi a Cagliari? abbiamo presentato ufficialmente il progetto alla cittadinanza” continua la nota. La risposta da parte dei cittadini e delle istituzioni è stata importante sia per quanto riguarda l’affluenza che per l’interesse dimostrato verso le iniziative proposte.

Contest video-fotografico. Nella città di Cagliari non mancano opere realizzate con i Fondi Europei. Come sono stati spesi questi investimenti? “Raccontatecelo con una foto o con un video. Partecipare al contest Alla scoperta delle opere (in)compiute della tua città è un modo creativo di raccontare e capire cosa funziona e cosa invece si può migliorare nella gestione dei fondi. C’è tempo fino al 3 giugno e in palio ci sono 500 euro per categoria”.

Il tour alla scoperta delle opere: la caccia al tesoro. “Il 19 maggio – si legge – abbiamo pensato di portarvi a visitare alcune opere già realizzate con i fondi europei. Vedremo dove si trovano le principali opere e come sono stati investiti i finanziamenti. Il tutto, nella cornice ludica di una caccia a tesoro. Sarete proprio voi i protagonisti, in un’avvincente gara per le vie di Cagliari”.

