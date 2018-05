C’è anche un 50enne di Guspini tra le persone indagate nell’ambito dell’operazione contro la pedopornografia in rete condotta dal compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Palermo con il supporto dei compartimenti di Pescara, Milano, Torino, Bari, Genova, Venezia e Cagliari che oggi ha fatto finire in cella un 46enne della provincia di Pescara trovato in possesso di file con scene di violenze sessuali nei confronti di bambini. Tredici i denunciati e tra questi anche il 50enne di Guspini.

L’uomo si trova già in carcere: a dicembre dello scorso anno era stato arrestato dei carabinieri di Guspini e dalla polizia postale di Cagliari perché trovato in possesso di materiale pedopornografico.

Commenti

comments