Una passerella per entrare nell’Anfiteatro romano e vedere da vicino uno dei monumenti più noti di Cagliari. E via ai lavori di riqualificazione per risistemare il verde e rendere più gradevoli le visite dei turisti. Sono gli ultimi aggiornamenti sul cantiere di viale Frà Ignazio dopo la rimozione delle tribune in legno.

“Siamo in una delicata fase di restauro d’intesa con la Sovrintendenza – ha sottolineato l’assessore della Cultura Paolo Frau – Un lavoro che richiede la massima attenzione considerando i danni che sono stati fatti dalla legnaia”. Il monumento, però, è aperto e si può visitare, ha garantito Frau. Il futuro? Anche spazio per spettacoli. Lo ha ribadito il sindaco Massimo Zedda, ma con numeri diversi rispetto al passato.

“Il Colosseo, che accoglieva decine di migliaia di persone, ora, e non spesso, ospita concerti per cinquecento persone – ha ricordato il primo cittadino – E le Terme di Caracalla vengono utilizzate come quinta per gli spettacoli”. I tempi per questo utilizzo dell’Anfiteatro sono ancora incerti: tutto dipende dai lavori di restauro.

Commenti

comments