La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne, residente a San Giovanni Suergiu, per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione è giunta nella giornata di ieri, tramite la nuova ‘App Youpol’ alla Consolle Operativa della Questura di Cagliari, secondo la quale un’abitazione sita in via Cavour a San Giovanni Suergiu sarebbe stata adibita a luogo di detenzione di sostanze stupefacenti e che fosse meta di numerosi giovani che si recavano quasi certamente per l’acquisto della droga.

I poliziotti, fatte le dovute verifiche del caso, sono entrati nell’abitazione del ragazzo e dalla perquisizione, hanno rinvenuto un box di forma cubica, coperto da tessuto sintetico, sicuramente utilizzato di recente come serra di coltivazione per la marijuana, in quanto al suo interno sono stati rinvenuti alcuni vasi pieni di terriccio, con alcune foglie e residui della sostanza vegetale. Nello stesso ambiente sono stati rinvenuti un macinino elettrico, con all’interno della marijuana tritata, ed alcuni vasetti in vetro contenti la medesima sostanza tritata ed in foglie, per un peso complessivo di 99 grammi.

Nella camera accanto, adibita a deposito, è stato trovato un bilancino elettronico con residui di marijuana.

Inoltre, il 24enne aveva adibito il sottotetto della sua abitazione ad una serra per la coltivazione di una quarantina di piantine di cannabis. Gli agenti hanno scoperto, infatti, un allestimento completo e perfettamente efficiente, con tanto di fertilizzanti, insetticidi, un umidificatore per creare il microclima ed altro materiale utile per la cura delle piante.

Il giovane è stato tratto in arresto ed è stato giudicato in questa mattinata, nel processo con rito per direttissima.

Commenti

comments