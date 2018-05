Hawaii: allarme rosso per il vulcano

E’ allarme rosso a Big Island, la piu’ grande isola dell’arcipelago delle Hawaii, dopo che una colonna di cenere di oltre quattro chilometri si e’ alzata dal vulcano Kilauea. Secondo gli esperti dell’US Geological Survey, la nuvola dal colore quasi nero indica che un’eruzione significativa e’ imminente. Il rischio maggiore e’ per il traffico aereo, visto che la colonna e nuvola di fumo potrebbe estendersi fino a 20 km dal cratere. Le ceneri non sono velenose per la popolazione, ma c’e’ il pericolo di soffocamento da anidride solforosa. Intanto l’attività vulcanica che sta interessano l’isola delle Hawaii dal 3 maggio ha già causato danni milionari al turismo. Secondo l’ufficio del turismo di Big Island, le perdite ammontano a oltre cinque milioni di dollari in cancellazioni. Il turismo e’ uno dei motori trainanti dell’economia dell’isola.

