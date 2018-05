Liberu – Lìberos Rispetados Uguales organizza un sit-in di solidarietà con il popolo palestinese “dopo il nuovo massacro ad opera delle forze di occupazione sionista”.

“Ci facciamo promotori di questo sit-in, invitando tutti alla mobilitazione e alla partecipazione, per far sentire la voce di un popolo che da 70 anni è sotto il giogo dell’oppressione e sottoposto alla violazione sistematica di tutti i diritti umani – scrivono i portavoce di Liberu in una nota stampa – il popolo palestinese resiste e noi non lo vogliamo lasciare solo. Portiamo le bandiere palestinesi in piazza”.

Il sit-in si svolgerà venerdì 18 maggio alle ore 18:00 in piazza Azuni a Sassari.

