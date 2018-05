Nel comitato di sorveglianza della Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme “deve esserci un rappresentante eletto da tutti i lavoratori, non solo da quelli che faranno parte dell’associazione. L’impianto della proposta del Mise per noi va bene, ma bisogna trovare una formulazione che permetta a tutti di esprimere il loro parere”.

Così Mirco Rota, responsabile siderurgia della Fiom Cgil nazionale, al termine dell’incontro sul futuro dello stabilimento sardo a cui alla fine ha partecipato anche il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. “Il ministro ha preso atto della nostra osservazione e ne capisce anche le motivazioni. I tecnici devono ora valutare se questa cosa può essere risolta, non è facile ma il ministro ha detto che ci può essere la possibilità di una modifica legislativa per accogliere la nostra osservazione. Ovvio che non si potrà fare in due settimane e non potrà farla lui, ma è una cosa su cui non demordiamo”, ha aggiunto Rota.

“E’ stata accolta la nostra proposta sulla modifica allo statuto di Sider Alloys con l’istituzione del modello duale, su questo siamo d’accordo, così come le altre sigle sindacali”, ha concluso.

