Torri e fortificazioni in cima al colle di San Michele protagonisti delle “Giornate nazionali dei castelli”, in programma a Cagliari il prossimo fine settimana. L’iniziativa, ormai arrivata alla ventesima edizione, ha carattere nazionale e coinvolgerà 19 regioni e 33 siti. Le due giornate nell’isola, organizzate dalla Sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del Comune di Cagliari, saranno incentrate proprio sul Castello di San Michele.

“È un’occasione preziosa – ha detto l’assessore comunale alla cultura Paolo Frau durante la conferenza stampa di presentazione – per far conoscere meglio questo importante monumento della città sul quale anche i cagliaritani sono ancora poco informati. L’opportunità di una visita guidata gratuita va assolutamente sfruttata per conoscerne la storia e le caratteristiche della struttura”.

Il Castello di San Michele, che sorge sull’omonimo colle, è una struttura fortificata che risale al periodo giudicale. Durante le due giornate oltre la visita guidata al Castello, sono previste una serie di attività collaterali, quali conferenze, mostre, laboratori didattici a tema e animazione con la presenza di figuranti in abito storico, armigeri e tiro con l’arco. “L’obiettivo futuro – ha aggiunto l’assessore – è rivalorizzare il Castello di San Michele ponendo le basi perché possa diventare uno dei centri più dinamici della vita dei cittadini, ospitando al suo interno alcune mostre dedicate al patrimonio culturale e artistico sardo, soprattutto all’incisione, alla grafica e alla fotografia. In questo modo pensiamo di trasformarlo in un’attrazione sia per cagliaritani che per turisti”.

