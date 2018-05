“E’ la prima volta nell’industria italiana che si sperimenta la partecipazione dei lavoratori al capitale e alla governance dell’azienda. Sono particolarmente felice che questa sperimentazione cominci dagli operai ex Alcoa che hanno combattuto per lungo tempo per fare in modo che l’impianto rimanesse in condizione di poter essere riavviato”.

Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in una nota diffusa al termine di una riunione al Mise in cui sono state condivise con le organizzazioni sindacali le modalità della partecipazione dei lavoratori al capitale della ex Alcoa e le modalità di partecipazione al consiglio di sorveglianza dell’azienda.

“Domani stesso si svolgerà l’assemblea di Sider Alloys che dovrà deliberare l’aumento di capitale della società riservandone una quota del 5% ai lavoratori nonché modificare le regole di governance dell’azienda in senso duale”, conclude la nota del Mise.

Commenti

comments