La proposta sulla partecipazione azionaria dei lavoratori della Sider Alloys (ex Alcoa) di Portovesme riportata oggi dai tecnici del Mise al tavolo con i sindacati “ci vede favorevoli, perché come metalmeccanici nel nostro contratto nazionale abbiamo indicato che si dovessero individuare sperimentazioni di questo tipo, quindi questa è un’occasione da non perdere anche per dare seguito all’impegno preso nel contratto nazionale”.

Così Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale per la siderurgia della Uilm, al termine della riunione tenutasi oggi al Mise. “Il ministero ha recepito le nostre idee rispetto a questa iniziativa, la Uilm ha espresso parere positivo ora bisogna trovare la forma migliore per consentire la partecipazione azionaria dei lavoratori”, ha continuato Gambardella, “i tecnici del Mise si sono ora riservati di apportare interventi migliorativi alla proposta e di darci poi un riscontro, una data vera e proprio di un prossimo incontro non c’è, ma appena il ministero avrà nuovo documento ci rivedremo”.

