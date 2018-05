La situazione dell’Aias in Sardegna, secondo i sindacati FP CGIL FP CISL UIL FPL, è ormai disperata. “I recenti appelli per una definizione della vertenza Aias – scrivono in una nota congiunta i sindacati – visto il peggioramento ulteriore della situazione lavorativa e stipendiale degli operatori, purtroppo non ha avuto nessun riscontro”.

La delibera della Giunta Regionale che regola e disciplina il settore non viene

applicata nonostante precise segnalazioni. Vista la situazione disperata e la mancanza di risposte, i sindacati hanno convocato per il 25 maggio alle 15:30 una manifestazione dei lavoratori, con sit-in, davanti alla sede della Regione in viale Trento a Cagliari.

