Tifosi vicinissimi al Cagliari a due giorni dalla fondamentale partita casalinga con l’Atalanta. Una sfida che mette in palio da una parte la salvezza (per i rossoblù) e dall’altra il possibile accesso diretto all’Europa League. Centinaia di supporter sardi si sono ritrovati fuori dalla Sardegna Arena in concomitanza con la seduta pomeridiana di allenamento. E il loro calore è stato premiato con il libero accesso agli spalti.

I tifosi si sono sistemati nella Curva nord e hanno cantato e urlato come per una partita vera: una specie di allenamento anche per i sostenitori in vista del match che deciderà le sorti del Cagliari. L’affetto del pubblico si è fatto sentire anche nella corsa ai botteghini: da qualche giorno non si trova più un biglietto per la partita con l’Atalanta. Contro i bergamaschi non ci sarà Joao Pedro: un arrivederci a settembre dopo la sentenza di condanna a sei mesi del Tribunale antidoping.

Una decisione accolta con un sospiro di sollievo dal momento che la procura federale aveva chiesto quattro anni. Anche il brasiliano tramite Instagram ha voluto incoraggiare i compagni e sintetizzare il suo pensiero su quanto accaduto. Confermando la tesi già sostenuta dai legali, quella di una contaminazione involontaria di un normale integratore alimentare preparato in una rinomata farmacia brasiliana. “Sono sempre stato – queste le sue parole – onesto e leale”.

