Un altro passo in avanti verso l’avvio del servizio dell’Elisoccorso in Sardegna per l’1 luglio. Confermando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha infatti respinto in via definitiva il ricorso presentato dalla società Elitaliana spa contro la Regione Sardegna e l’Ats riguardante la gara per il servizio regionale aggiudicata alla Airgreen srl.

La sentenza conferma la legittimità del bando dell’Ats: il contratto con la società è per un importo totale di quasi 58 milioni e mezzo di euro (con un ribasso d’asta del 12,4%) pari a circa 8 milioni e 315 mila annui più Iva. Il servizio sarà effettuato su tre basi – Cagliari-Elmas ed Alghero-Fertilia (entrambi h 12) e Olbia (h24) – e sarà garantito con mezzi Hems (Helicopter Emergency Medical Service, Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri).

“Sono sempre stato certo del buon lavoro portato avanti dal personale Ats impegnato nei vari passaggi della gara. A questo punto è sempre più certo l’inizio del servizio dal primo luglio”, ha dichiarato il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano. A tal proposito proprio oggi negli uffici di Olbia dell’azienda unica, è stato stipulato l’accordo preliminare per l’avvio del servizio, con effetto dal primo luglio.

