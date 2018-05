Nel giorno in cui raggiunge il traguardo della pensione, gli assessori della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano e del Personale Filippo Spanu hanno inviato una lettera a Gavino Diana, sino a oggi comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, per manifestare gratitudine per il lavoro che ha esercitato nel ruolo di guida dei forestali e per il senso di responsabilità con cui ha svolto le sue funzioni nel corso di questi anni.

“Vogliamo esprimerti apprezzamento – scrivono Spano e Spanu – per il contributo che hai offerto in tutti gli ambiti di attività: nella lotta agli incendi, vera piaga per la Sardegna, efficacemente contrastata e limitata, e nel quadro della Vigilanza ambientale, altro settore in cui si esplica la grande capacità operativa del Corpo. Concretezza e competenze multisettoriali sono state le tue armi per affrontare e superare le sfide più complicate. Ti auguriamo altri successi professionali e di vivere nuove gratificanti sfide dopo tanti anni di prezioso lavoro, con la divisa del Corpo Forestale, a vantaggio e nell’interesse esclusivo della Sardegna”.

Commenti

comments