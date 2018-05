Posti di blocco e controlli a tappeto da parte della Polizia locale lungo le strade di Sassari maggiormente a rischio incidenti. È la campagna “Strade sicure”, avviata oggi dal Comando di Polizia locale e che andrà avanti per tutta l’estate per cercare di arginare il crescente numero di incidenti stradali nel territorio del comune di Sassari.

I dati elaborati dalla polizia municipale evidenziano nei primi mesi del 2018 un aumento dei comportamenti più pericolosi per la sicurezza stradale; in particolare, hanno raggiunto percentuali allarmanti i reati accertati per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per cercare di invertire questo trend e far rispettare il codice della strada saranno istituti posti di controllo in via Predda Niedda, via Domenico Millelire, via Budapest, strada comunale SS-Platamona, ex ss131 località Ottava, piazza Santa Maria, via Carlo Felice, via Milano.

Sarà utilizzato il telelaser per prevenire e reprimere il superamento dei limiti di velocità. I dispositivi prevedono, inoltre, l’accertamento dello stato psico-fisico dei conducenti dei veicoli, il controllo sull’utilizzo delle cinture di sicurezza, sull’uso dei cellulari in assenza di auricolari o di sistemi viva voce.

