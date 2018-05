Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle del gruppo di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’attivita’ commerciale con sede a Quartu S’Elena operante nel commercio di casalinghi e accessori per la casa.

Grazie all’ausilio delle banche dati in uso al corpo ed a mirati riscontri sul territorio, i militari hanno individuato la ditta oggetto del controllo, orientato alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

L’attivita’ ispettiva e’ stata particolarmente complessa, attesa l’inattendibilita’ delle scritture contabili: nello specifico, l’irregolare tenuta delle annotazioni relative al magazzino ha costretto i militari a ricostruire i ricavi dell’azienda incrociando le movimentazioni della merce con il relativo prezzo di vendita, riscontro, da solo questo, che ha consentito di rilevare acquisti di merce in nero per un ammontare superiore ai 60.000 €.

L’esito complessivo della verifica, che ha preso in esame 2 annualita’, ha consentito di accertare ricavi non fatturati – e conseguentemente non dichiarati – per 272.810 € ed un’evasione iva per quasi 49.000 €.

