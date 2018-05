La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne cagliaritano resosi responsabile del reato di atti persecutori (stalking) nei confronti della sua ex compagna.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri intorno alle 21, quando al Centro Operativo della Questura è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una donna che, con voce flebile, ha riferito di trovarsi all’interno della sua auto, dove si era rifugiata perché terrorizzata dalla presenza del suo ex compagno verso il quale aveva già sporto diverse denunce. La donna era talmente spaventa che cercava di nascondersi dalla vista del suo ex compagno, rannicchiandosi nei sedili posteriori dell’auto, mentre l’operatore del 113 la intratteneva al telefono con parole di conforto e rassicurazione, riuscendo a calmarla fino all’arrivo della volante.

L’intervento degli agenti delle Volanti sul posto è stato immediato. Al loro arrivo hanno subito individuato l’uomo che è stato fermato ed identificato.

Un secondo equipaggio, con la presenza di una poliziotta, ha preso contatto con la donna che si trovava ancora all’interno della propria autovettura, impaurita ed in evidente stato di agitazione. La signora, dopo le rassicurazioni ricevute dagli Agenti, è riuscita a raccontare quanto accaduto. Nel fare rientrato a casa, dopo aver parcheggiato la propria auto di fronte all’ingresso della sua abitazione, notava il transito di una macchina condotta dal suo ex-compagno convivente. Dopo aver percorso una decina di metri l’uomo ha effettuato una brusca inversione di marcia dirigendosi verso la donna che, spaventata, si è chiusa dentro la propria auto contattando il 113.

Il racconto è poi proseguito con la descrizione delle tre recentissime denunce-querele sporte nei confronti dell’ex compagno dei quali l’attuale l’episodio è l’ultimo di una serie di numerosissimi atti vessatori iniziati nello scorso mese di gennaio, momento in cui la relazione e convivenza, iniziata nel 2012, si era interrotta. L’uomo, mai rassegnatosi, ha iniziato ad assumere comportamenti assillanti e maniacali con continui pedinamenti in ogni luogo, importunando lei e le persone con cui si accompagnava, disturbandola anche presso il luogo di lavoro, restando sotto casa in attesa del suo rientro e aggredendola con insulti e minacce, con il coinvolgimento anche dei figli minori della donna. In una occasione uno dei piccoli, dopo aver ricevuto l’ennesima telefonata sul suo cellulare, è stato colto da un attacco di panico per il quale è stato necessario anche un intervento medico.

L’uomo ha continuato imperterrito nel suo comportamento e, nonostante l’ammonimento formale, ha sempre posto in essere degli atti che sono andati ad incidere pesantemente nella vita privata della vittima e su quella dei propri figli e l’ultimo episodio di ieri sera, inequivocabilmente similare ad altri già posti in essere, ha portato al suo arresto.

Su disposizione del PM di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere condotto nella mattinata odierna al processo per direttissima.

