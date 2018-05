Nella serata di ieri, venerdì 18 maggio, grazie alla sinergia tra il personale della Squadra Nautica della Questura ed il personale in servizio di vigilanza presso la ‘Peschiera Sa Mardini’, con l’intervento delle pattuglie della Squadra Volanti, nel territorio di Cabras, è stato sventato un nuovo furto.

Alcuni “pescatori abusivi”, avvistati tempestivamente dal personale in servizio di guardia, si sono allontanati abbandonando l’attrezzatura necessaria per l’attività di frodo, nel caso specifico le reti da pesca, disperdendosi nel buio per sfuggire alle pattuglie intervenute.

Commenti

comments