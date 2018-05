Francesco Cornelio si aggiudica anche la seconda tappa della settima edizione del Sardinia Trail, la Arzana-Desulo-Arzana di 42 Km, che si è disputata oggi con partenza dal Nuraghe Ruinas, il complesso nuragico più alto della Sardegna (1200 mt). Vittoria in 3h59m00s, al secondo posto Silvio Vassali, staccato di 06m06s; in terza posizione Alessandro Michelucci in 04h15m10s.

Filippo Salaris, arrivato ieri nella prima tappa al secondo posto, non si è presentato alla partenza per problemi dell’ultima ora. Questo ha determinato il balzo in avanti nella classifica generale dell’italiano Michelucci e del belga Dejonghe sommando i tempi delle due tappe. Tra le donne ancora un successo della svizzera Patrizia Besomi in 4h33m43s arrivata in ottava posizione nell’assoluta di tappa ed aumenta il suo vantaggio nella generale.

In seconda posizione la tedesca Antje Schuhai in 05h03m55s e la piacentina Giorgia La Monaca in terza posizione. Quella di oggi è stata una tappa lunga e durissima ma allo stesso tempo unica; ha visto, infatti, al via una delegazione dei camminatori dei Sentieri di Libertà, il progetto di montagna terapia ideato dal dottor Coni del Centro Salute Mentale di Sanluri, accompagnati dalla dottoressa Mariella Zoncheddu della Assl di Lanusei che segue il progetto sin dal suo inizio.

“E’ sempre un piacere accogliere la carovana del Sardinia Trail – afferma il sindaco di Arzana, Marco Melis – e siamo riusciti a rendere più bello il percorso da Punta La Marmora al Nuraghe Riunas, campo base per tutti dove è stato utilizzato il rifugio vicino al Nuraghe”. Domani terza e ultima tappa, Tertenia-Gairo-Cardedu, di 26,8 km, con partenza alle 9 dalla spiaggia Foxi.

