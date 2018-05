È la festa della bellezza, della primavera, della Sardegna. Ma è anche una grande vetrina per l’eccellenza produttiva isolana. È tutto pronto a Sassari per la Cavalcata Sarda. Domani il centro cittadino farà da sfondo alla tradizionale sfilata dei costumi tradizionali provenienti da tutta l’isola. Davanti a decine di migliaia di turisti e di sardi, i figuranti saranno la migliore testimonianza di tutto ciò che la Sardegna sa offrire ai propri visitatori.

Proprio secondo la tradizione di una festa laica, nata proprio per promuovere l’isola, descrivendone peculiarità e capacità. Anche per questa ragione la Cavalcata Sarda negli anni si è trasformata in una grande esposizione di cibi e prodotti tipici. Lo conferma il successo della manifestazione “Pani di Sardegna”, la cui premiazione è uno degli appuntamenti collaterali più attesi, insieme alle pariglie pomeridiane all’ippodromo “Pinna” e alla rassegna di balli e canti tradizionali, in piazza d’Italia, che allungheranno la festa sino a notte fonda.

I migliori pani da mensa provenienti dai vari territori dell’isola sono stati valutati dalla commissione coordinata dall’esperto Tommaso Sussarello, che ha esaminato le caratteristiche organolettiche, olfattive e gustative. Le targhe saranno consegnate dal sindaco Nicola Sanna, accompagnato da Sonia Martinelli.

