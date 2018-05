Incidente questa sera tra viale Diaz e via Della Pineta, a Cagliari.

Per cause in via di accertamento un Ligier, guidato da un 17enne di Cagliari, si è scontrato con una moto Suzuki, condotta da un 37enne di Segariu, che arrivava dal viale Diaz. Lo scontro è avvenuto nella rotatoria del piazzale Amsicora, all’altezza dell’uscita per la piazza Caschili e ha coinvolto anche un pedone 78enne di Cagliari che si trovava sul marciapiede: l’uomo è stato travolto dal motociclo.

Il pedone è soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino con assegnato codice giallo, mentre il motociclista e il suo passeggero, un bimbo di anni 7, venivano soccorsi e trasportati da un’ambulanza del 118 con assegnato codice verde.

Sul posto la polizia municipale per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Commenti

comments