Incidente stradale in tarda serata tra via Cugia e via Palomba, a Cagliari.

Un’Alfa Romeo Giulietta, guidata da un cagliaritano di 73 anni, si è scontrato con una Suzuki Gsx 1300, condotta da un 34enne cagliaritano.

Il motociclista è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Marino.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

