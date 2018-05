S’arrosu cun crocoriga est una solutzione bona si bolides preparare un’arrosu a lestru, impreende ingredientes de istajone friscos e de su sabore delicadu.

In su calàsciu de sas berduras de su frigorìferu nostru non at a mancare sa crocoriga. Mi’ tando chi dda podimus agiùnghere in custa preparatzione de custu arrosu, ponende a s’acabbo unu pagu de butirru e de pecorinu. Fàtzile, lestra e gustosa meda!

Su chi serbit:

250 g de arrosu

3 de crocoriga

brodu

1 chibudda

binu biancu sicu

1 nughe de butirru

casu trisinadu

sale, ògiu, pìbere

Aprontu:

In una pingiada manna arrubiare sa chibudda in s’ògiu, segada a piticu. Immoe agiunghides s’arrosu. Faghide·lu turrare pagu pagu e posca isfumade·lu cun su binu biancu.

In s’interis, isciacuada e ispuntada sa crocoriga, tocat a dda trisinare.

Coghides s’arrosu cun una turra impreende unu pagu de brodu caente.

Cando est cotu a metade (a pustis de 10 minutos) agiunghides sa crocoriga in paris a su sale e su pìbere, a acabbo de cotura si podet pònnere casu trisinadu e butirru comente bos si praghet.

Su bostru arrosu cun crocoriga est prontu pro èssere serbidu.

