È morto questa mattina all’ospedale Brotzu dove era ricoverato John William Humphrey, il motociclista inglese di 73 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Quartu.

Il motociclista, in vacanza in Sardegna da qualche giorno, stava percorrendo la ex Statale 125, quando arrivato all’altezza di via dell’Autonomia Regionale, per cause non accertate, ha tamponato una Opel Meriva. A causa del violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Quartu. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Brotzu dove purtroppo oggi alle 9.30 è deceduto. Migliorano invece le condizioni dell’altro motociclista di 20 anni rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17. Anche in questo caso il centauro ha tamponato un’auto ed è poi finito nella corsia opposta, dove una seconda vettura lo ha travolto. Trasportato in codice rosso al Brotzu, secondo i medici dovrebbe cavarsela in una trentina di giorni.

