“Siamo stati inseriti nella rete dei 282 Comuni italiani considerati dei veri e propri gioielli storici di cui l’Italia può vantarsi”. Lo scrive la sindaca del paesello della Barbagia di Seulo, Romina Mura.

“Da anni lavoriamo – scrive – per raggiungere questo obiettivo prestigioso. Siamo davvero orgogliosi. In Sardegna oltre al nostro Comune, appena altri 5 sono stati riconosciuti tali.

Atzara, Bosa, Carloforte, Castelsardo e Posada”.

“Un motivo in più per non arrenderci e continuare a lavorare per rendere il nostro Comune sempre più bello, coeso e accogliente. Certo senza nascondere le difficoltà (tante) – conclude la sindaca – per chi ci vive ogni giorno, ma consapevoli delle grandi potenzialità”.

