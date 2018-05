Brutta sorpresa questa mattina per i passeggeri del volo AliBlue Malta in partenza dall’aeroporto di Cagliari per il Vincenzo Florio Birgi di Trapani.

L’aereo sarebbe dovuto decollare alle 12.30, ma per un problema tecnico – sembra un malfunzionamento del cavo per l’alimentazione dell’aereo – il mezzo ha preso il volo solo alle 15.15, per atterrare alle 16:10 a Trapani.

Notevoli i disagi subiti dai 15 passeggeri che hanno dovuto attendere quasi tre ore prima di partire, nonostante l’impegno del personale della compagnia aerea e dello scalo cagliaritano per risolvere in tempi brevi il problema.

AliBlue Malta ha colmato la lacuna di Ryanair, dopo la decisione da parte della compagnia più nota di voli low cost di non effettuare più la rotta storica di collegamento tra le due più importanti isole italiane, quella appunto di Cagliari-Trapani.

Commenti

comments