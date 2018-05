È stato travolto da una moto mentre si trovava sul marciapiede, Cesare Poli, 78 anni, ex calciatore del Cagliari dello scudetto. Poli è stato trasportato all’ospedale Marino con un codice giallo, con escoriazioni e sospette fratture.

Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato ricoverato. L’incidente è avvenuto ieri sera all’altezza della rotonda di piazzale Amsicora a Cagliari, vicino all’omonimo campo di calcio dove il Cagliari vinse lo scudetto nel 1970. Un quadriciclo Ligier, condotto da un 17enne che arrivava da via della Pineta, per cause non accertate è andato a scontrarsi, con una moto Suzuki condotta da un 37enne di Segariu e con in sella un bimbo di 7 anni. Dopo l’impatto, la moto è finita sul marciapiede, travolgendo Cesare Poli.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. Poli è stato trasportato all’ospedale Marino. Con lui anche guidatore e passeggere della moto: le loro condizioni non sono gravi.

