L’atleta bolognese Francesco Cornelio, classe 1982, vince la settima edizione del Sardinia Trail, la gara di trail internazionale che si è conclusa oggi sulla spiaggia di Museddu, nel comune di Cardedu. E’ arrivato primo, infatti, nella terza tappa da 26,8 km tra Tertenia, Gairo e Cardedu con un il tempo di 2 ore 44 minuti 3 secondi.

In seconda posizione nella tappa finale Silvio Vasali (CH) in 2h50m42s. Il grande protagonista di oggi è stato l’atleta sardo Flavio Cirronis che ha concluso in terza posizione in 2h52m32s con un ritardo di 08m29s dal leader della classifica. Una tappa anche quella di oggi molto dura e selettiva con distacchi di pochi secondi tra gli atleti che hanno utilizzato tutte le energie per tentare l’assalto al titolo.

Cornelio ha percorso le tre tappe (Urzulei-Arzana-Cardedu) in 8h47m08s, al secondo posto nella classifica generale Silvio Vasali (CH) con un ritardo di 17m41s, seguito al terzo posto dall’italiano Alessandro Michellucci in 9h32m15s a 45m7s. Per la categoria femminile si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo di reginetta del Sardinia Trail Patrizia Besomi, l’atleta svizzera che ha concluso questa edizione con un ottimo ottavo posto nella classifica generale con un tempo complessivo nelle tre tappe di 10h29m43s. Anche oggi la svizzera ha vinto la tappa in 3h28m10s: al secondo posto la tedesca Antje Schuhaj con 3h46m45s ed in terza posizione Daniela Carpani in ritardo di 44m55s dalla leader svizzera.

