Nella serata di ieri i Carabinieri di La Maddalena (Ss), durante un servizio di pattuglia, hanno controllato due giovani locali a bordo di una Volkswagen Polo perché, avendo precedenti specifici, i militari hanno voluto approfondire la loro posizione ed hanno effettuato una perquisizione accurata.

L’intuito dei militari è stato premiato perchè nel tunnel centrale dell’auto hanno trovato e sequestrato due panetti di hascisch dal peso complessivo di circa 200 grammi. Giunti nell’abitazione in cui vivono entrambi, essendo fidanzati e conviventi, i Carabinieri hanno trovato oltre 200 semi di canapa indiana pronti per essere piantati, circa 3000 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio e alcuni grammi di marijuana, tutto sottoposto a sequestro.

A quel punto L.A., 28 enne di La Maddalena con precedenti e la fidanzata C.E., una barista 30enne del luogo, sono stati tratti in arresto ed accompagnati agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno in attesa della convalida presso il Tribunale di Tempio Pausania.

