Era accusato di aver fornito la dose di eroina che è stata fatale al nuorese Angelo Leoni, morto nel 2010 per overdose.

Nei giorni scorsi per Ignazio Delrio, anche lui nuorese di 55 anni, è arrivata la sentenza definitiva per quei fatti e oggi è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Nuoro, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura: dovrà espiare una pena residua di sei anni e 11 mesi per omicidio preterintenzionale. Delrio, che ha alle spalle una lunga serie di precedenti penali, è stato rinchiuso nel carcere di Badu ‘e Carros.

I fatti risalgono all’8 ottobre 2010. Secondo l’accusa, quella sera Delrio, in concorso con un 38enne di Nuoro, aveva venduto la dose di eroina a Leoni, trovato poi morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Per l’accusa si è trattato di morte per overdose: la droga venduta al consumatore nuorese faceva parte di una partita di eroina tagliata male.

