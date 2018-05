Il 23 maggio 2018 alle ore 15:45 in via Santa Margherita n.6 si terrà l’evento gratuito

“Pulitissimo, strategie di marketing per le imprese di pulizie”.

Durante l’evento si risponderà a domande come: “Come vincere la guerra del prezzo?, Come trovare clienti che pagano puntuali?”.

Il relatore sarà Flavio Trincas, da oltre 20 anni nel mondo delle imprese di pulizie ed esperto di marketing e sistemi di vendita per imprese di pulizie.

L’evento è gratuito, ma ci sono solo 20 posti disponibili. È richiesta quindi la prenotazione al numero 3939700740.

