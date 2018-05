Nell’ambito del piano di sviluppo di Enel Energia dei punti di contatto a disposizione di cittadini e imprese, è stato inaugurato in Viale Sant’Avendrace a Cagliari il nuovo Punto Enel Negozio Partner, realizzato in collaborazione con l’azienda Idrotecnosarda, per rafforzare la presenza sul territorio offrendo nel contempo un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio.

Il nuovo Punto Enel Negozio Partner di Cagliari fornirà assistenza ai clienti del mercato libero con il marchio Enel Energia e costituisce un altro punto di riferimento nella provincia di Cagliari, attraverso il quale i cittadini avranno a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da consulenti appositamente formati da Enel, sarà, infatti, possibile attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell’energia elettrica. Si potrà inoltre comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e, in generale, effettuare tutte le operazioni commerciali con l’azienda.

“Il nuovo Punto Enel Negozio Partner oltre che favorire una ditta locale – ha dichiarato Valerio Formica, responsabile Canale Negozi Partner Lazio e Sardegna – si aggiunge alla fitta rete di punti fisici presenti sul territorio, confermando la nostra volontà di garantire vicinanza ai cittadini, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di opportunità di risparmio in bolletta e di soluzioni innovative”.

