Probabilmente era convinto che la massa di giovani presenti in una nota discoteca di Sassari avrebbe coperto la sua attività di spaccio.

Il giovane era tanto sicuro che non si è accorto che a pochi metri da lui i militari della Guardia di Finanza di Sassari stavano già tenendo d’occhio i suoi movimenti. Ed infatti è stato colto in flagranza e arrestato proprio mentre spacciava. E’ finito in manette A.C., 23, sorpreso nel nel prelevare lo stupefacente da dentro gli slip. I finanzieri hanno esteso il controllo all’abitazione in cui vive il giovane, nel quartiere di Monte Lepre a Sassari, a pochi metri, tra l’altro, dall’appartamento perquisito dai militari circa due settimane fa che ha

portato in carcere un altro spacciatore.

All’interno della cappa di aspirazione della cucina i Baschi verdi hanno trovato 4 etti di hashish suddivisi in 4 panetti, un bilanci nodi precisione e banconote probabile provento dello spaccio. Il giovane è stato arrestato e il tribunale, convalidando l’arresto, ha imposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

