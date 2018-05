Un articolo in più per disciplinare la gestione dei ribassi di gara e l’eliminazione di alcune criticità interpretative: sono le modifiche alla legge sugli appalti – che ha ottenuto il via libera del Consiglio regionale il 7 marzo scorso – previste da un nuovo disegno di legge della Giunta approvato oggi.

“Il ddl però – ha specificato l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Balzarini – non interviene sugli articoli di legge oggetto di impugnativa da parte del Governo”.

Le norme contestate sono l’articolo 34 (Nomina e requisiti del responsabile di progetto), il 37 (Nomina Commissione giudicatrice), il 39 (Linee guida e codice regionale di buone pratiche), e il 45 (Qualificazione delle stazioni appaltanti). Ma la Regione, ha aggiunto Balzarini, “ritiene di poter dimostrare, davanti alla Corte Costituzionale, la legittimità dei loro contenuti e la coerenza con quanto legiferato al riguardo da altre regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.

