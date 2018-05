Nuova convocazione per l’assemblea regionale del Pd dopo il rinvio di lunedì scorso per indisposizione fisica del segretario Giuseppe Luigi Cucca. La riunione è stata fissata per sabato 26 maggio, alle 10, nel Centro servizi Losa sulla statale 131, all’altezza di Abbasanta.

Nell’invito inoltrato ai delegati dalla presidente Lalla Pulga, sono indicati tre punti all’ordine del giorno: analisi, riflessione e prospettive sul voto del 4 marzo; agenda programmatica e alleanze per le regionali del 2019; gli odg presentati in occasione dell’Assemblea del 4 maggio: proposta indizione referendum interno e richiesta dimissioni del segretario regionale. Il 4 maggio il Pd si era riunito a Tramatza e alla fine dell’incontro erano emerse tre posizioni, nessuna capace di imporsi sulle altre: i soriani – che rappresentano la minoranza – avevano chiesto le dimissioni immediate di Cucca e il congresso entro settembre.

L’area del segretario (i renziani), invece, aveva chiesto tempo: un mese per individuare un segretario condiviso e di garanzia in grado di traghettare il partito fino al congresso. E la corrente Cabras-Fadda aveva insistito con la proposta di Silvio Lai di ricorrere all’articolo 13 dello statuto per costituire un partito sardo federato con quello nazionale.

