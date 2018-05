Posizioni ancora distanti tra Laore, l’agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, e Aras, l’associazione regionale allevatori messa in liquidazione il 7 maggio dall’assemblea straordinaria dei soci.

Sulla decisione dei commissari aveva pesato, a loro dire, il deficit patrimoniale legato al mancato riconoscimento da parte di Laore di crediti dal 2014 al 2016 per un totale di 1,5 milioni. Oggi però, sentita in commissione Attività produttive, la direttrice dell’Agenzia, Maria Ibba, ha precisato che “in base ai nostri calcoli sul 2014, non siamo noi debitori nei loro confronti ma viceversa”.

Esattamente di due milioni di euro, che – ha aggiunto – “in questa fase non abbiamo chiesto indietro ad Aras”. Quanto all’1,5 mln rivendicato invece dall’associazione, da parte di Laore resta la richiesta all’Aras della documentazione (le pezze giustificative) necessaria a certificare le spese sostenute nel 2014, pena la decadenza totale dal finanziamento”. Insomma, resta ancora sospesa la vertenza che riguarda i circa 300 dipendenti tra agronomi e veterinari, che però insistono sull’opportunità della loro stabilizzazione in Laore.

Ipotesi che, anche secondo la direttrice Ibba, resta in piedi. “È in corso – ha ricordato – un’interlocuzione tra gli assessorati competenti, la Regione e il ministero”.

