Incidente stradale in serata in viale Monastir, a Cagliari.

Un cagliaritano di 41 anni, alla guida di una Fiat Grande Punto, all’altezza dell’ingresso del centro commerciale Le Fornaci, girando verso sinistra si è scontrato con una moto Yamaha R6, condotta da un 24enne residente a Sestu.

Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e proiettato in avanti per diversi metri. È stato quindi soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso all’ospedale Brotzu in gravissime condizioni.

Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, anche la moglie del conducente dell’auto e il figlio di due anni e mezzo. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

La polizia municipale, sul posto per i rilievi di legge, ha chiarito l’esatta dinamica dell’incidente.

