Sedici paralimpici sardi in cerca di gloria alla decima edizione dei campionati italiani di atletica leggera a Firenze. Sono i ragazzi della società cagliaritana Sa.Spo: in pista quattro atleti agonisti e dodici ‘promozionali’. Tutti accomunati da un obiettivo: vincere. O almeno strappare il miglior risultato possibile. La trasferta in Toscana per la manifestazione organizzata dalla Fisdir è cominciata: in programma gare sino al 27 maggio.

Per la Sa.Spo sarà coinvolta una comitiva composta da quarantuno persone. Riflettori puntati su Chiara Statzu (400 mt, 800 mt), Sara Spano (200mt, 400 mt) e Simone Nieddu (400 mt, 800 mt) in vista dei prossimi mondiali in Portogallo. Allo stadio comunale Luigi Ridolfi sono attesi 440 iscritti distribuiti tra 47 società, ci sarà in palio anche la Coppa Italia. E la Sa.Spo vorrebbe salire sul podio. Tra i ‘promozionali’ si registrerà l’esordio assoluto di Claudio Bachis, Benedetta Strazzera e Giuliana Sanna. La voglia di mettersi in mostra è tanta anche perché ad assistere alla manifestazione ci saranno sia Mauro Ficerai, sia Giancarlo Marcoccia, rispettivamente referente tecnico nazionale e direttore tecnico nazionale.

“I ragazzi saranno monitorati attentamente – spiega Katia Pilia, responsabile sezione atletica – anche perché a breve verranno diramate le convocazioni per la Nazionale”.

