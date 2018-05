Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Mississauga, nella parte ovest dell’area metropolitana di Toronto, in Canada.

A renderlo noto è stata la polizia, spiegando che due persone sospette sono entrate all’interno del locale, il ‘Bombay Bhel’, e hanno fatto scoppiare l’ordigno esplosivo improvvisato (IED). “Diversi feriti” sono stati ricoverati in ospedale, mentre tre persone che versano in condizioni critiche sono state portate in un centro specializzato di Toronto.

I due sospetti, si legge sul sito della ‘Bbc’, sono fuggiti dal luogo dell’attacco immediatamente dopo l’esplosione e la polizia ha lanciato un appello al pubblico per chiedere aiuto nell’identificazione dei due attentatori.

Fonte adnkronos.it

