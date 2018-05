Pecore al pascolo vicino all’ospedale Brotzu, degrado e incuria e le istituzioni latitano

Mattina di traffico nella rotonda del Brotzu, ma questa volta non per colpa di un incidente o per lavori lungo la carreggiata, la colpa è di un gregge di pecore che staziona, ormai regolarmente nella zona intorno al principale ospedale della Sardegna, dove degrado e incuria la fanno da padrone e dove le istituzioni si dimenticano di porre freno ad un pastore che nel menefreghismo più totale fa i suoi “porci comodi”.

A quando un intervento risolutivo delle istituzioni preposte? A quando una presa di coscienza che oltre agli aspetti sanitari, vi è un costante e continuo pericolo per l’incolumità degli automobilisti?

