È stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, l’ex consigliere regionale di An, Giovanni Moro, sotto processo per peculato aggravato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Cagliari sull’uso illecito dei fondi destinati ai gruppi dell’Assemblea sarda.

Davanti alla Gup Ermengarda Ferrarese, il pubblico ministero Marco Cocco aveva chiesto la condanna a tre anni ritenendo l’imputato responsabile della appropriazione indebita di circa 160 mila euro che sarebbero dovuti transitare nel suo gruppo politico per le spese da sostenere nella XIII legislatura. Uscendo dalla camera di consiglio, il giudice ha però dichiarato prescritte una parte delle contestazioni ridimensionando il peculato a 117 mila euro.

“Ora leggeremo le motivazioni della sentenza, poi decideremo se ricorrere in appello”, ha detto il difensore Lorenzo Galisai. Letto il verdetto, l’udienza è proseguita con l’esame di Antonello Liori, ex assessore regionale di An, anch’egli imputato per lo stesso reato nell’inchiesta sui fondi che ha coinvolto complessivamente un’ottantina di politici sardi della XIII e della XIV legislatura. “Abbiamo giustificato assegno per assegno, euro per euro, presentando tutti i documenti”, ha spiegato l’avvocato di Liori, Michele Loy, a fine udienza.

Ma il pm non ho trovato convincenti le tesi della difesa e ha chiesto la condanna dell’allora assessore a 4 anni di reclusione, contestandogli spese illecite per 160mila euro. Il processo è stato aggiornato al 12 luglio, quando probabilmente verrà emessa anche la sentenza.

Commenti

comments