Incidente stradale questo pomeriggio a Sinnai.

Intorno alle 16:30 in via Flumendosa un’Audi A1, per evitare uno scontro con un’altra auto che stava arrivando in senso opposto, ha sterzato perdendo poi il controllo, andando a urtare un muro. L’auto ha preso fuoco.

Immediato l’intervento della polizia locale di Sinnai e di due ambulanze. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

