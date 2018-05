“Occorre semplificare l’iter necessario per arrivare all’approvazione dei piani urbanistici comunali”.

L’ha detto l’assessore regionale dell’Urbanistica, Cristiano Erriu, concludendo oggi a Sassari “Il potenziale delle città medie per lo sviluppo dell’Italia”, il road show promosso dalla Regione per realizzare un percorso partecipativo finalizzato alla massima condivisione da parte di tutti gli attori istituzionali, economici, sociale e culturali dell’isola nella definizione del disegno di legge di Governo del territorio. Durante l’incontro, Erriu ha elogiato Sassari.

“È uno dei pochi Comuni dell’isola ad avere un Piano urbanistico comunale adeguato al Piano paesaggistico regionale – ha detto – ma la stragrande maggioranza delle amministrazioni lamenta difficoltà e tempi esageratamente lunghi per arrivare alla sua approvazione”. Da qui l’impegno per la semplificazione dell’iter. “L’argomento sarà al centro di prossime iniziative da parte della Regione”, ha assicurato Cristiano Erriu. Con il road show concluso oggi “la Regione ha deciso di uscire dal palazzo per incontrare i portatori di interessi e i cittadini – ha osservato ancora – e per recepire suggerimenti e proposte sul Ddl approvato un anno fa dalla giunta e attualmente in discussione in consiglio regionale”. Sul piano operativo, “le indicazioni migliorative raccolte durante il giro dei territori, disponibili sulla piattaforma Sardegna Partecipa, saranno consegnate alla competente commissione consiliare – ha aggiunto Erriu – Ormai non parliamo solo di una disciplina urbanistica, ma di governo del territorio, che è più complesso”.

Commenti

comments