Il successo della candidatura di “Tavolara a impatto zero” dipende dalla realizzazione di un depuratore e di un sistema di reti di collegamento per raccogliere i reflui dell’isola e ottimizzarne la gestione attraverso il riuso a fini irrigui e domestici. La rivoluzione idrica di Tavolare si materializza alla “Casa delle farfalle di mare”, a Porto San Paolo.

La sede dell’Area marina protetta di Tavolara e Punta Coda Cavallo è stata il quartier generale del confronto sui temi della sostenibilità negli ambienti insulari tra i partner di Isos – Isole sostenibili, progetto di cooperazione transfrontaliera in tema ambientale di cui è capofila il Département du Var e al quale partecipano Regione Sardegna, Amp di Tavolara, Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, Provincia di La Spezia, Espace littoral et des rivages lacustres, L’Office de l’environnement de la Corse, Parc national de Port-Cros e Ville de Cannes.

Il corretto uso dell’acqua è determinante per Tavolara anche per ottenere la certificazione di “Isola a impatto zero”: la candidatura dell’Aera marina sarà vagliata dall’associazione Smilo.

L’Area marina protetta ha un piano d’azione e ha tracciato il percorso di realizzazione. “A Tavolara abitano 25 persone d’estate e due d’inverno, ma è visitata in media da 800 turisti al giorno – spiega Augusto Navone, direttore dell’Amp – Le case e le strutture produttive presenti si approvvigionano dalle cisterne, alimentate da quattro pozzi perché una popolazione così esigua non ha mai stimolato l’intervento degli enti pubblici e la gestione dell’acqua è in mano ai privati”.

Ma ora, col progetto Smilo, “faremo la ricognizione sulla capacità di portata dei pozzi e sul sistema di smaltimento dei reflui – continua Navone – vogliamo realizzare il nuovo depuratore e consentire la gestione e il riuso dei rifiuti idrici, ma serve che la gestione vada ai proprietari di Tavolara”.

