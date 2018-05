Intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari durante la notte per diversi incendi di autovetture.

Gli operatori dei Vvf, attivi sin dalle ore di oggi, sabato 26 maggio, si sono recati immediatamente, prima in via Loddo Canepa, intorno alle 03:00, a causa di tre auto in fiamme.

Successivamente sono intervenuti in via Schiavazzi per via di un’auto coinvolta in un incendio, in via Pigafetta intorno alle 04:00 per un Suv e infine in via dei giacinti, località Frutti d’oro a Capoterra.

Sono in corso le indagini.

