L’attrice Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey’s Anatomy, è stata borseggiata oggi a Firenze dove si trova in vacanza con la famiglia. Ne ha dato notizia lei stessa sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto di due agenti della squadra volante della polizia, che ringrazia per averla aiutata e sostenuta. Tutto è accaduto intorno alle 14 in piazza della Signoria. Un malvivente ha sorpreso l’attrice e le ha rubato la borsa, che è stata ritrovata poco dopo ma non con tutto il suo contenuto. “Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te – dice l’attrice nel post su Instragam, scritto in un mix di inglese, spagnolo e italiano -, io sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane”.

