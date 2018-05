I Carabinieri lo hanno sorpreso con 260 grammi di cocaina in auto. Ieri notte intorno alle 22 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Villacidro (Su) , hanno arrestato in flagranza di Massimo Marars, disoccupato 35enne di Sardara (Su).

L’uomo, è stato fermato e controllato a Sardara, sulla SS 131 all’uscita per Villanovaforru, mentre era alla guida della sua auto. Da subito ha manifestato segni di apprensione e nervosismo che hanno insospettito i militari, che dopo averlo perquisito lo hanno trovato in possesso di 260 grammi di cocaina per un valore sul mercato prossimo ai 20mila euro.

Marras è stato portato nel carcere di Cagliari-Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

