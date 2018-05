In moto si schianta contro un’auto, muore 53enne

Tragedia questa mattina lungo la Statale 130 ad Assemini, una moto e un’auto si sono scontrate e un uomo di 53 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 all’altezza del primo semaforo di Assemini al chilometro 10.

Per cause non accertate la moto e l’auto si sono scontrate e il centauro, a causa dell’impatto, è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e della polizia municipale di Assemini.

I medici del 118 hanno provato per oltre 30 minuti a rianimare il motociclista ferito, ma nonostante tutti i tentativi per il 53enne non c’è stato nulla da fare. La Polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.

Commenti

comments