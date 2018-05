Nel corso della notte gli uomini della Guardia Costiera di Olbia hanno diretto i soccorsi per un turista tedesco, di 24 anni, in località Capo di Monte Santu, sula scogliera di Baunei (Nu). La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Nuoro, dopo che il giovane, appassionato di trekking, si è trovato in grave difficoltà al termine di un sentiero, nel folto della macchia, assai difficile da percorrere e vicino al mare, qual è quello di S’Arcu S’Enna.

Le generiche informazioni fornite ai soccorritori, unite all’impossibilità di avere ulteriori contatti telefonici ed una localizzazione precisa della zona interessata, hanno reso assai difficoltosi i soccorsi, cominciati attorno alle 20 e proseguiti fino alle 3 del mattino. Sotto il coordinamento della Sala Operativa della Direzione Marittima di Olbia, il comandante dell’Ufficio Marittimo della Guardia Costiera di Cala Gonone a bordo di una imbarcazione privata e la motovedetta Sar CP 824 di Arbatax hanno pattugliato il tratto di costa tra Capo Monte Santu e appunto Cala Gonone, fino a quando all’1.42, dalle imbarcazioni in mare, è stato avvistato l’uomo in difficoltà.

Alla vista del mezzo di soccorso, il ragazzo si è tuffato in mare dal costone di roccia, raggiungendo la motovedetta della Guardia Costiera. Dopo essere stato recuperato, il ventiquattrenne è stato sbarcato nel porto di Arbatax per essere successivamente preso in cura dal personale del 118. La Prefettura di Nuoro, data l’incertezza della localizzazione dell’individuo, ha attivato le procedure previste, prevedendo l’intervento via terra altresì dei Vigili del Fuoco di Tortolì e degli uomini del Soccorso Alpino, che hanno operato in stretto coordinamento con la Guardia Costiera di Olbia e la Questura di Nuoro.

Commenti

comments