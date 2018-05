In seguito di alcuni furti nelle abitazioni di Bari Sardo e Loceri che avevano creato non poche preoccupazioni nella cittadinanza, i Carabinieri di Bari Sardo (Nu) hanno intensificato le indagini scoprendo tre persone trovate in possesso di buona parte della refurtiva, e le hanno denunciate per ricettazione in concorso.

Sono stati sequestrati un elevato numero di suppellettili, cesti in vimini, una bilancia, ma anche penne e matite. E’ stata recuperata anche una motopompa in un terreno agricolo di proprietà di uno dei denunciato .

I materiali rubati in lega di rame erano invece già stati versati ad una ditta di compravendita di materiali ferrosi ma i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda. Tutta la refurtiva è stata sequestrata come disposto dalla Procura di Lanusei.

